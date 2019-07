Ragno violino | morso a una ragazza mentre prende il sole | la 28enne in ospedale

Febbre alta e forte infiammazione : ragazza morsa da Ragno violino - uno dei più velenosi in Italia : Una ragazza residente a Collecchio (Parma) è stata morsa da un ragno violino , uno dei più velenosi in Italia , mentre stava prendendo il sole: la 28enne ha accusato Febbre alta e una profonda infiammazione , secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma. Inizialmente la giovane non aveva fatto caso alla puntura ma una volta rientrata a casa si è accorta del forte arrossamento nella zona del morso e della Febbre alta . Dodici ore dopo si è recata ...

Uomo morso da un Ragno violino : serie di attacchi in Italia : Allarme in Sicilia, dove è stato registrato il terzo caso di morso da ragno violino. L’episodio si è verificato a Enna, nell’entroterra siciliano, riportano l’Ansa e diverse fonti locali, tra cui Catania Live University. La vittima di questo aracnide velenoso è un Uomo di cui, al momento, non si conosce l’identità. È stato immediatamente trasferito in ospedale, dove i medici lo hanno sottoposto alle terapie necessarie e lo hanno dichiarato fuori ...