Per le scommesse le quote di Icardi al Napoli scendono

(Di venerdì 5 luglio 2019)verso la Juve ma ilavanza nelleMilano, 5 lug. (LaPresse) – L’agenzia di stampa La Presse ha lanciato un comunicato in cui parla del futuro di Mauro. L’Inter in attesa du capire se riuscirà a portare a casa Lukaku e Dzeko, ha una sola certezza, quella che Mauro non ci sarà nella prossima stagione. Il neo allenatore nerazzurro Antonio Conte è stato chiaro fin dal primo minuto, quando ha detto che non voleva avere in rosa calciatori che potessero creare problemi e Maurito nella scorsa stagione ha rappresentato un problema. Per il futuro dell’attaccante argentino c’è la Juve in pole che però deve sistemare prima il Pipita Higuain alla Roma, ma la quotazione diin bianconero è data, come riporta Agipronews, a 1,65 dagli analisti Snai, che mettono la Juve al primo posto nella scommessa sul futuro ...

