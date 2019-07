Non ti piaci quando paghi con il riconoscimento facciale? Alipay mette il filtro bellezza

Gennaro Lillio a mia madre Non è piaciuto come mi ha trattato Francesca De Andrè : La mamma di Gennaro Lillio non approva la relazione del figlio con Francesca De Andrè. La De Andrè non ha un carattere semplice e nei mesi in cui è stata reclusa è stata criticata per l’aggressività e il modo di parlare. «Mia madre è rimasta male per il modo in cui Francesca a volte mi ha trattato, come lo sarebbe stata qualsiasi madre», ha ammesso Gennaro Lillio in un’intervista concessa al settimanale “Spy”. «Non si sono ...

Sea Watch : "Carola è dispiaciuta ma Non pentita. Dalla Gdf manovra irresponsabile" : La portavoce della Sea Watch Italia: "Non ci aspettavamo questo livello di resistenza da parte delle autorità. La nostra...

Gianni Sperti gay? ‘Gli outing forzati Non mi sono mai piaciuti’ : Tra le parole più cercate su Google in relazione a Gianni Sperti c’è ‘gay’. Nel corso degli anni, infatti, più volte è stata insinuata una presunta omosessualità dell’opinionista di Uomini e donne, in passato sposato con Paola Barale, ma in una lunga intervista concessa a Panorama l’ex ballerino precisa: “Per me non è un’offesa o una diminutio. Al massimo un complimento. Anche se lo fossi non è un ...

Gianni Sperti sulla presunta omosessualità : 'Gli outing forzati Non mi sono mai piaciuti' : Recentemente Gianni Sperti è stato protagonista di un'intervista al giornale 'Panorama' dove ha avuto modo di ripercorrere i momenti principali della sua carriera lavorativa e ha posto l'accento sul rapporto con Maria De Filippi. Si tratta di uno dei volti indiscussi della trasmissione 'Uomini e donne' e non è un caso che da diciassette anni fa parte del cast del dating show della De Filippi. Nel corso delle stagioni televisive, Sperti si è ...

Jada Pinkett Smith : "Ho provato il sesso a tre - ma Non mi è piaciuto" - : Marina Lanzone L'attrice nella sua trasmissione, Red Table Talk, parla di quella volta in cui ha provato questa esperienza. Ma sua madre e sua figlia si imbarazzano in studio Jada Pinkett, la moglie di Will Smith, non ha argomenti tabù. Lo ha dimostrato ancora una volta nel suo “Red Table Talk”, il programma trasmesso su Facebook Watch a partire da maggio del 2018. Lo conduce insieme alla figlia Willow e la madre Adrienne ...

La roba che ha detto Non mi è piaciuta! Erica ha chiuso con Gaetano : Erica Piamonte, durante una diretta su Instagram, si è sfogata confessando che con Gaetano ha chiuso. Una volta fuori dalla casa del Grande Fratello, la Piamonte ha scoperto delle cose che l'hanno molto delusa. Tra Erica e Gaetano è già tutto finito, ancor prima di iniziare: a spiegare i motivi che hanno portato all'allontanamento dei due ex inquilini della casa del Grande Fratello è stata la Piamonte, la quale durante una diretta ...

Watch Dogs Legion : scuse da parte di Ubisoft per la pubblicità promozionale che Non è piaciuta alla Cina : Ubisoft ha dovuto chiedere scusa alla Cina per una pubblicità promozionale che riguardava Watch Dogs Legion.Come riporta PlayStation Lifestyle, un utente su ResetEra, Vinnykapa, ha spiegato che i cittadini di Hong Kong sono scesi in piazza il 13 giugno per protestare contro una proposta di legge che consentirebbe l'estradizione di individui considerati criminali da Hong Kong a Pechino.Nello stesso giorno Ubisoft ha pubblicato gli annunci ...

"Zittisci l'autista". L'ultimo servizio di Uber Non è piaciuto ai conducenti : Lo scorso mese, la compagnia statunitense Uber è finita in tribunale per l'ultima novità del servizio offerto: la possibilità di silenziare il driver. L'opzione si chiama “Quiet preferred” e rappresenta un sogno per molti di coloro che spesso immaginano di mettere tacere qualcuno o qualcosa. “Dalla prospettiva del driver è una cosa davvero offensiva e maleducata”, ha commentato un autista di Uber al Guardian.”È come se qualcuno ...

Katia Ricciarelli : "Pippo Baudo? Mi è dispiaciuto Non fargli gli auguri personalmente" : Katia Ricciarelli, ospite, oggi, lunedì 10 giugno 2019 di 'Vieni da me' su Rai1, ha risposto alle 'Domande al buio', lette dalla padrona di casa, Caterina Balivo. La cantante lirica ha ricordato gli anni del matrimonio con Pippo Baudo, naufragato, dopo 18 anni d'amore: Sono stati 18 anni. Abbiamo avuto momenti molto belli. Ma se non c'è frequentazione, o non si parla la stessa lingua, qualcosa si rompe inevitabilmente. ...

Chris Hemsworth rivela che ai suoi figli il Thor Grasso Non è piaciuto! : Chris Hemsworth, l’attore confessa che i figli non hanno apprezzato l’evoluzione del suo personaggio in Avengers: Endgame. Il Thor Grasso nell’ultima pellicola targata Marvel Studios è piaciuto ai fan? Chris Hemsworth nell’ultimo film dei Marvel Studios ha interpretato al cinema un Thor diverso rispetto al passato… Dopo gli avvenimenti di Avengers: Infinity War, nell’ultima pellicola dell’Universo ...

“La sua salute…”. Mara Venier e l’addio a Domenica In. Ed è terremoto in Rai. Fan dispiaciuti : “Senza di te Non è più domenica” : C’è qualcosa che non torna sulla vicenda di Mara Venier in Rai. insomma, in parole povere, la conduttrice tornerà anche il prossimo anno? Ci pensa la Zia Mara a rispondere e lo fa sulle pagine del settimanale Gente. Il volto Rai spiega che ancora non sa nulla sul suo futuro nel programma anche se, pare, Viale Mazzini la voglia ancora fortemente a partire dal prossimo settembre. Se così fosse, cosa sceglierà di fare Mara Venier? Intanto, ...

Amici 18 - Maria De Filippi alla conferenza stampa di chiusura : "Edizione fortunata. Domenica In? Mi è dispiaciuto Non andarci" : Al termine della diciottesima edizione di Amici, il talent show andato in onda su Canale 5, si è svolta la consueta conferenza stampa di chiusura durante la quale sono intervenuti, ovviamente, il vincitore di quest'edizione, Alberto Urso, gli altri finalisti e la conduttrice Maria De Filippi.Procedendo con un veloce bilancio di questa diciottesima edizione, Maria De Filippi ha parlato di "edizione fortunata". Di seguito, trovate le ...

Lippi : “Spero che il futuro di Gattuso Non dipenda da domenica. L’Atalanta e l’Empoli sono quelle che mi sono piaciute di più” : Marcello Lippi, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’evento organizzato da Special Team Legends e FIGC. In particolare, l’ex allenatore della Cina ha parlato di Gattuso: “Spero che il futuro di Gattuso non dipenda da domenica. Rino ha fatto un ottimo lavoro, creato un senso di appartenenza che poche squadre hanno. Per buona parte del campionato ha mostrato anche un gioco ...