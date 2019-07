LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 5 luglio | Fiammetta Rossi d’argento nel trap

oasport

(Di venerdì 5 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE18.58 NUOTO – Niente finale per Foffi, lontanissima, ma la notizia è che ce la fa Fangio con l’ottavo tempo! 18.51 NUOTO – Quinto tempo per Fangio nella sua semifinale, 1’08″17. Miglior tempo della brasiliana Alves in 1’07″68. Molto al limite la prestazione dell’azzurra. 18.46 NUOTO – Stiamo per vedere Fangio prima e Foffi poi nelle semifinali del 100 rana 18.41 NUOTO – L’americano Finnerty vince l’oro nei 100 rana in 59″49 e realizza così il nuovo record dellesulla distanza 18.39 PALLANUOTO MASCHILE – Giappone-Ungheria 12-18 18.35 NUOTO – La sudafricana Lovemore vince la medaglia d’oro nei 50 farfalla donne in 26″25 18.34 PALLANUOTO – Nel torneo femminile Russia-Australia 17-7 18.32 ...

zazoomnews : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 5 luglio Fiammetta Rossi d’argento nella finale del trap femminile. Ben… - zazoomblog : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 5 luglio Fiammetta Rossi conquista l’argento nella finale del trap femm… - zazoomnews : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 5 luglio Italia protagonista nel nuoto Fiammetta Rossi in lotta per la… -