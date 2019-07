L' Ajax per de Ligt gioca al rialzo | ma la Juve sarebbe tranquilla sulla fumata bianca

Juventus - per De Ligt si mette male : sul difensore dell'Ajax piomba il Barcellona : Si complica il trasferimento di Matthijs de Ligt alla Juventus, con il Barcellona che torna prepotentemente in corsa per il difensore più ambito d'Europa. La notizia viene rilanciata dal sito spagnolo di Marca, secondo cui i bianconeri non riescono a raggiungere un accordo con l’Ajax per chiudere l’

De Ligt lunedì prossimo è atteso ad Amsterdam per unirsi all'Ajax negli allenamenti pre-stagionali: distanza con la Juventus sulle cifre dell'affare. Archiviati i colpi Ramsey, Rabiot e tra poco pure quello legato al clamoroso ritorno di Buffon, la Juventus continua a lavorare per rendere realtà quel grande sogno che corrisponde al nome di Matthijs De Ligt. L'accordo con il giocatore è stato trovato mentre ...

Juventus - nel weekend sarebbero previsti altri contatti con l'Ajax per De Ligt : Quella di ieri è stata una giornata molto intensa per Fabio Paratici. Il ds della Juventus, infatti, avrebbe messo a segno dei colpi importanti. I bianconeri hanno prima sostanzialmente concluso un accordo con la Roma per lo scambio fra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini. Il terzino classe '93 lascia la Juve dopo un solo anno e stamattina ha già fatto le visite mediche con la Roma. Mentre i bianconeri stanno definendo gli ultimi dettagli per ...

Juve - blitz di Paratici e Raiola ad Amsterdam per concludere l'affare de Ligt con l'Ajax : Le prestazioni della Juventus in Europa, avrebbero evidenziato la necessità di colmare delle lacune in difesa il cui centrale di spicco, Giorgio Chiellini, avanti nell'età e preda di continui acciacchi fisici non garantirebbe la necessaria copertura. Fabio Paratici, preso atto della situazione, avrebbe iniziato a sondare il terreno per trovare il profilo adatto ad affiancare il capitano e nel futuro raccoglierne la pesante eredità. Il giocatore ...

La Juventus vorrebbe chiudere in fretta con l'Ajax per de Ligt : Nel corso del weekend che si è appena concluso la Juventus avrebbe avuto contatti continui per arrivare Matthijs de Ligt. L'olandese sarebbe l'obiettivo numero uno per rinforzare la difesa di Maurizio Sarri. Il difensore classe '99 consentirebbe alla Juve di inserirlo in rosa insieme a Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. De Ligt rappresenterebbe il futuro della retroguardia bianconera, visto che il Capitano della Vecchia Signora nel giro di ...

Juve in pressing sull'Ajax e su Raiola per chiudere l'affare de Ligt : si parla di 70 mln : La Juventus ha nella difesa uno dei suoi punti di forza. In questi ultimi otto anni, la cosiddetta BBC ha contribuito decisamente alla conquista degli altrettanti scudetti consecutivi. Bonucci, Barzagli e Chiellini dal 2011 ad oggi sono stati una sicurezza imprescindibile, ma il tempo passa, l'età avanza e il campione del mondo 2006 ha dovuto tirare i remi in barca, mentre il numero 19 e il capitano, ormai over 30, aspettano forze fresche da ...

L'Ajax, una delle formazioni che nella scorsa stagione ha sorpreso positivamente in Champions League dove ha eliminato la Juventus di Cristiano Ronaldo ai quarti di finale fino a sfirare la finale, guarda al futuro e lo vuole fare con il condottiero che ha saputo guidare la squadra e ottenere importanti apprezzamenti

Ajax - l’addio di de Jong è commovente : “arbitro ricorda il recupero - voglio giocare fino all’ultimo secondo con questa maglia” [VIDEO] : Frenkie de Jong chiede all’arbitro di aumentare il recupero: vuole giocare fino all’ultimo secondo con la maglia dell’Ajax prima dell’addio Frenkie de Jong ha giocato, qulache giorno fa, l’ultima partita con la maglia dell’Ajax prima di lasciare l’Olanda ed approdare al Barcellona. Il club blaugrana si è assicurato il giocatore per 75 milioni più 11 di bonus, strappandolo alla concorrenza di mezza ...

Se De Laurentiis acquistasse i giocatori di Ajax e Tottenham sarebbe contestato perché “nun caccie ‘e sorde” : Il Toto-top Vi sembrano top player Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong; Dolberg, Van de Beek, Ziyech; Tadic? Oppure Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Wanyama, Sissoko; Eriksen, Dele Alli, Lucas; Son? Se per top player intendiamo classe infinita, fama mondiale e giri plurimilionari, non lo sono. Sono invece le due formazioni scese in campo nell’epico scontro Ajax – Tottenham, vinto in rimonta per 3 a 2 ...

La sconfitta dell'Ajax e il calcio come Utopia di vincere perché si è i migliori : Ma le parti del mondo sono tante, come i rettangoli logici in cui è suddiviso il campo. In Olanda, dove tutto è più piatto e geometrico, l'essenza del calcio è differente: è una forma dell'Utopia. "...

La sconfitta dell’Ajax e il calcio come Utopia di vincere perché si è i migliori : In fin dei conti il calcio è fantasia”, scriveva Osvaldo Soriano. Ma innanzitutto era un grande scrittore, dunque libero da obblighi con la verità, e in secondo luogo era argentino, proprio come Mauricio Pochettino, il figlio calcistico del Loco Bielsa: sudamericani che alla fantasia, come essenza t

L'Ajax crolla in Borsa dopo la sconfitta di ieri con il Tottenham che le costa la finale di Champions League. Le azioni della squadra olandese sono precipitate del 21% all'apertura della piazza di Amsterdam e ora sono intorno al -18%, cancellando così il rally, dello stesso valore, che aveva avviato dopo la vittoria a Londra

Ajax-Tottenham - il riscatto di Fernando Llorente : “dopo la finale persa a Berlino con la Juventus…” : L’attaccante spagnolo ha parlato dopo la vittoria sull’Ajax, proiettando la sua attenzione già verso la finale di Madrid La finale persa a Berlino come un tarlo da dimenticare, la sfida del Wanda Metropolitano come panacea per cancellare una delusione che ancora brucia dentro. Fernando Llorente torna a giocare l’ultimo atto della Champions League, lo fa con la maglia del Tottenham dopo una semifinale assurda vinta contro ...