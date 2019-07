Il tenore del Teatro alla Scala Giuseppe Bellanca è morto | la tragedia

Giuseppe Bellanca - morto in un incidente stradale il tenore del Teatro alla Scala : Era in sella alla sua Honda Hornet quando si è scontrato con un autoarticolato in piazza Ovidio, a Milano. È morto così il tenore del Teatro alla Scala Giuseppe Bellanca, 48 anni, nella notte tra giovedì e venerdì. Stando a una prima ricostruzione della Polizia Locale, sembra che il mezzo pesante, guidato da un uomo di 58 anni, non abbia rispettato una precedenza. L’impatto è stato fortissimo e l’artista è morto sul colpo. Bellanca era nato nel ...

Matteo Macchioni : la vita tra palcoscenico e realtà del giovane tenore di Sassuolo : Tutto ebbe inizio 9 anni fa, quando per la prima volta, nel 2010, fece il suo ingresso nel talent-show più famoso d'Italia, "Amici di Maria De Filippi", e da lì non si è più fermato: stiamo parlando di Matteo Macchioni, giovane e talentuoso tenore lirico di Sassuolo, in provincia di Modena, in Emilia Romagna, che sta portando l'eleganza e la raffinatezza della sua italianità e della tradizione del canto classico in Italia e nel mondo. Da palco a ...

Luciano Pavarotti : i segreti e la leggenda del tenore rivivono al cinema : Arriverà nelle sale italiane solo per tre giorni, il 28, 29 e 30 ottobre, il documentario evento Pavarotti, che racconta la storia, la voce, i segreti e la leggenda del tenore Luciano Pavarotti e del suo incredibile percorso, da figlio di un fornaio a superstar internazionale capace di trasformare per sempre il mondo dell’opera. Firmato dal regista Premio Oscar® Ron Howard, Pavarotti è realizzato con filmati mai visti prima e immagini ...

Napoli - rinasce la chiesa del Sacro Cuore ai Mannasi con un docufilm sul tenore Enrico Caruso che qui imparò a cantare : È una caccia al tesoro trovare la chiesa del Sacro Cuore di Gesù ai Mannesi, all’angolo del Decumano inferiore, quartiere Forcella, davanti a un murales di San Gennaro che ammicca, tra lavori in corso, Via Duomo chiusa al traffico, a sinistra il grigio bugnato del Museo Filangieri, davanti la chiesa paleocristiana di San Giorgio Maggiore, un ingresso ancora sacrificato, ma alla fine la costanza è premiata e ci troviamo davanti un gioiellino ...

Alberto Urso - mistero bacio sul ciondolo alla finale : confessione del tenore : Alberto Urso dopo Amici di Maria De Filippi: la confessione del cantante sul ciondolo L’avete notato anche voi? Dopo aver sollevato la coppa del vincitore di Amici, Alberto Urso ha baciato un ciondolo. In molti si sono chiesti perché lo abbia fatto, quale fosse il suo reale significato e adesso, grazie alla rivista DiPiù Tv, […] L'articolo Alberto Urso, mistero bacio sul ciondolo alla finale: confessione del tenore proviene da Gossip ...

