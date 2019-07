Diarrea | crampi | vomito | cosa è la criptosporidiosi | “l’infezione delle piscine Cosa si

caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2019) Più che mare, ultimamente, l’estate chiama piscina: luogo più semplice (spesso) da raggiungere e sfruttare per raffreddare i bollenti corpi. Ma a differenza del mare, che può essere pericoloso sotto altri aspetti, lepossono provocare infezioni dovute all’ingestione di acqua infetta. Nell’acqua infatti possono essere presenti batteri, virus e parassiti, vediamo quali. Nellein cui nuotiamo, così come nei parchi acquatici, nei laghi o nei fiumi, possono trovarsi protozoi del genere Criytosporidium che possono essere giunti in acqua in seguito a feci umane contaminate. Le uova di questi parassiti sono infatti molto resistenti e si trovano frequentemente nei contesti sopra elencati. (Continua dopo la foto) L’ingestione o il contatto con le oocisti (uova) di Criytosporidium possono portare a, un’infezione enterica, in seguito al rilascio di sporozoiti nel ...

