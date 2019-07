Di Maio | Basta Coca Cola nei distributori a scuola

Eutanasia - presidio di Cappato e Welby : ‘Basta rinviare la legge. Zingaretti e Di Maio hanno i voti - cosa vogliono fare?’ : Un anno di tempo per coprire il vuoto normativo sul fine vita. Tanto aveva lasciato la Consulta al Parlamento per legiferare. Eppure il tempo sta per scadere, con i lavori bloccati e più volte rinviati, come ha denunciato l’associazione Luca Coscioni. Per questo motivo Marco Cappato e Mina Welby hanno organizzato un presidio prima alla sede del Partito democratico a Roma, poi al Ministero dello Sviluppo economico, per sollecitare il ...

Sala replica a Di Maio : Il problema è il cemento? "Questi chiacchierano e basta" : "Probabilmente la Raggi e i 5 Stelle non sentivano la città in grado di gestire l'evento e quello ci sta. Il problema è come è stata dipinta la questione, parlando di cemento. Anche oggi sentivo Luigi Di Maio, ma quale cemento? Di Maio non sa nemmeno di cosa parla, si tratta di far lavorare la gente e fare ricavato. Ma questi chiacchierano e basta, su questo sono radicale, non sono abituati a fare le cose e gestire la complessità". Così il ...

Di Maio : basta giocare a nascondino sulla manovra - spiegare a italiani flat tax : Roma – “Il tema non e’ se anticipare o meno” la manovra “ma cosa ci mettiamo dentro”, dice Luigi Di Maio arrivando a Taranto. E aggiunge: “Ho sentito il viceministro Garavaglia dire che non rivela le coperture della flat tax se no Di Maio gliele ruba. Ecco, non e’ il caso di giocare a nascondino con 15 miliardi di euro con cui fare la flat tax anche perche’ non lo devono dire a di Maio ma a ...

Di Maio a Di Battista : "Basta destabilizzare M5s" : "Non mi interessa se in buona o cattiva fede, ma se qualcuno in questa fase destabilizza il Movimento con dichiarazioni, eventi, libri, destabilizza anche la nostra capacità di orientare le scelte di governo". E' quanto scrive Luigi Di Maio su Fb, facendo riferimento, pur non nominandolo, ad Alessandro Di Battista

M5s - Di Maio ribadisce : “Basta minare forza politica con dichiarazioni e libri - c’è bisogno di unità” : “Chi prova a minare una forza politica con dichiarazioni e libri, indebolisce il governo“. A dirlo, a Campobasso, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, dopo lo scambio di battute a distanza con Alessandro Di Battista: “Quando ho letto che saremmo diventati ‘burocrati chiusi dentro ai ministeri’ mi sono incazzato” aveva detto il capo politico del M5s all’assemblea territoriale di Terni insieme ...

Di Maio rincara la dose con Di Battista : "Basta destabilizzare M5s" | "Mio compito difficile - ogni legge va contratta" : Il leader politico del M5s non cita esplicitamente Di Battista ma aggiunge: "Abbiamo tutti una grande responsabilità, sentiamola".

Alessandro Di Battista massacrato su Facebook da Luigi Di Maio : "Ora basta - chi pubblica libri..." : Adesso la guerra diventa pubblica, arriva addirittura su Facebook: anche Luigi Di Maio delle follie e degli insulti di Alessandro Di Battista non ne può più. E pur senza citare il collega-urlatore professionista direttamente, gli dedica parole durissime: "Non mi interessa se in buona fede o in mala

Di Maio : basta destabilizzare i 5 Stelle : 11.50 "Se qualcuno in questa fase destabilizza il Movimento, destabilizza anche la capacità del Movimento di orientare le scelte di governo". Lo ha scritto su Facebook il vicepremier Di Maio, in merito alle recenti polemiche nei 5S. "destabilizzare il governo quando il premier porta avanti una trattativa difficilissima con l'Europa è da incoscienti". Sull'annuncio della senatrice Nugnes di lasciare il M5S sottolinea: "E' contro la legge sul ...