Arriva la Barbie nera in sedia a rotelle | per un futuro più inclusivo

vanityfair

(Di venerdì 5 luglio 2019) Credere nei propri sogniL'indipendenzaIl valore dell'amiciziaL'amore per gli animali e la naturaSì, viaggiareDonne al volanteLa bellezza è relativaIl matrimonio? Non è tuttoParità di genereUguaglianza e inclusioneUnaine con una gamba protesica: l’aveva lanciata, all’inizio dell’anno, la Mattel, per fare in modo che le sue storiche e popolarissime bambole diventassero sempre più inclusive. Ora i designer dell’azienda hanno proposto un nuovo modello, in cui lain carrozzina è, in modo che nessuna bambina possa sentirsi esclusa o non rappresentata. La nuova bambola è appena stata messa in vendita negli Stati Uniti, ed è stata accolta con grande entusiasmo sui social. «Benvenuta a questa, che rappresenterà tante bellissime ragazze!», scrive un’utente. A dire il vero, Mattel aveva già proposto unainnegli Anni 90, per ...

aspiringonion : @giadatzzz giada arriva un momento nella vita di tutti in cui barbie non può più dirti cosa fare, devi capirlo da sola - MorrisDantonio2 : @Mihaela03213 @Maria39150525 Ma magari pochi anni fa' c'eri anche tu nel catalogo delle Barbie! Ciò però non toglie… - barbie_b78 : RT @LucaMagmo: il miglior segnale wi fi è quando ti arriva il suo pensiero.... -