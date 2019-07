Anche a Stromboli potenziare la rete dei transienti per prevenire i forti eventi

huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) “A partire dalle ore 14:46:00 UTC del 3 luglio 2019, si è verificata una sequenza parossistica che ha interessato la terrazza craterica dello. L’inizio del fenomeno è stato preceduto da un’intensificazione dell’attivitàana a carico di una bocca eruttiva attiva nell’area centro-meridionale (S2) e due nell’area settentrionale (N1 e N2)….. personale INGV in campo ha osservato una colonna eruttiva che si è innalzata fino a circa 4 km al di sopra della area sommitale. I prodotti generati dal parossisma e dal collasso della colonna eruttiva principale e dei due lateral blast sono ricaduti lungo i fianchi del vulcano, generando almeno due flussi piroclastici ad alta turbolenza, che si sono messi in posto lungo la Sciara del Fuoco riservandosi in mare”.Così recita il Comunicato INGV.In ...

SkyTG24 : #UltimOra #Stromboli, esplosione dal cratere: morto un escursionista, un altro ferito. Sgomberate per sicurezza anc… - emergenzavvf : #Stromboli 7:45 #4luglio, in azione dall'alba due #canadair. Estinti gli incendi lato Ginostra, operazioni di spegn… - enpaonlus : I gatti di #Stromboli sono stati messi ieri in sicurezza dai nostri volontari di Lipari. Anche per queste emergenze… -