Rai | «Abbiamo un diritto palese sulla Champions»

Napoli - la prima domenica senza lavoro degli opeRai Whirlpool : «Non abbiamo più niente : «Non sappiamo cosa mangeremo oggi e cosa faremo domani, sappiamo solo che siamo distrutti e ancora non riusciamo a credere a quanto sta accadendo». Sono queste le parole con cui i...

Torino - opeRai sul tetto del grattacielo per protesta : “Abbiamo lavorato - ma non siamo stati pagati” : Sono saliti intorno alle otto sulla Torre littoria, in pieno centro a Torino, dove hanno lavorato per mesi senza esser stati pagati. Arrivati all’ottavo piano hanno esposto due striscioni chiedendo i soldi arretrati. Così 13 operai edili della Eco Building hanno cercato di attirare l’attenzione su di loro e ci sono riusciti. Dopo ore a quell’altezza, passate a volte a bordo del cornicione, sono scesi alle 14.30 per andare verso la prefettura ...

Torino - opeRai protestano su Torre littoria : “Abbiamo lavorato : pagate”. FOTO : Torino, operai protestano su Torre littoria: “Abbiamo lavorato: pagate”. FOTO Un gruppo di circa 15 persone è salito sull’edificio di piazza Castello, nel centro del capoluogo piemontese. I dipendenti fanno parte di una ditta edile, chiedono di essere retribuiti per il lavoro svolto e minacciano di non scendere se non avranno ...

OpeRai sulla torre di piazza Castello a Torino : "Abbiamo lavorato - ora pagate" : “Vogliamo i nostri soldi” e “Abbiamo lavorato: pagate”: sono gli striscioni apparsi questa mattina sulla torre littoria di piazza Castello, nel centro storico di Torino. A esporli una quindicina di Operai di una azienda edile, che minacciano di non scendere se non avranno le risposte che attendono. Sul posto, con i vigili del fuoco e i carabinieri, sta intervenendo anche la Digos della Questura, che hanno iniziato le ...

Formula 1 – Erroraccio della FerRai in qualifica - Camilleri ammette : “Charles? Abbiamo chiesto scusa - è un principe” : Louis Camilleri, le scuse a Charles Leclerc e la carica data ai piloti alla vigilia del Gp di Monaco: le parole dell’amministratore delegato Ferrari Manca pochissimo al via del Gp di Monaco, sesto appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. I piloti, schierati in griglia di partenza, hanno osservato un emozionante minuto di silenzio per salutare Niki Lauda, scomparso il 20 maggio. photo4/Lapresse Prima della partenza del Gp di ...