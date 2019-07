Putin sbarca a Roma La visita inizia dal Vaticano

huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il presidente russo Vladimirè atterrato all’aeroporto di Fiumicino per poi dirigersi in. Prima tappa dellapresidenziale è l’udienza da Papa Franceco.Quello di oggi è il terzo incontro intra Francesco e. Il primo fu il 25 novembre 2013 e il secondo il 10 giugno 2015. Ma in tutto le udienze avute dacon tre Papi in 19 anni salgono a sei, dato che il 6 giugno 2000 e il 5 novembre 2003 incontrò anche Giovanni Paolo II e il 13 marzo 2007 Benedetto XVI, tanto da diventare in assoluto uno dei più ‘assidui’ capi di Stato inOltretevere.Nel pomeriggio il leader russo incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a palazzo Chigi. In serata, al ricevimento organizzato a Villa Madamavedrà anche ...

