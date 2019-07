Processo ai Casamonica | il Campidoglio per ora non è parte civile Il giudice

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il gup di Roma ha respinto la costituzione didel Comune di Roma Città Capitale nelal clan deiche vede imputate 63 persone. Nei confronti degli imputati la Procura di Roma ipotizza accuse che vanno dall’associazione mafiosa dedita al traffico e allo spaccio di droga, all’estorsione, l’usura e detenzione illegale di armi. Secondo quanto spiegano le agenzie di stampa ilavrebbe detto no per un deposito tardivo dell’atto. Ilpotrà comunque presentare la costituzione didopo un eventuale rinvio a giudizio in fase dibattimentale. Ilaveva già ammesso come parti civili la Regione Lazio e le associazioni Caponnetto, Sos Impresa e Ambulatorio anti-usura onlus. Il consigliere comunale del Pd Marco Palumbo criticando il fatto che “si perda tempo anche sulla decisione di schierarsi contro i“, ...

