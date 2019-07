Notte Rosa 2019 Misano | cosa fare | programma | eventi | concerti | feste

cubemagazine

(Di giovedì 4 luglio 2019). Anche quest’anno il capodanno dell’estate colorerà tutto il weekend del 5-6-7 luglio. La nuova edizione della manifestazione porterà in tutta la Riviera Romagnolaper tutte le età. TUTTO SULLA #Venerdì 5 luglio lapartirà alla grande e per tutto il week ende 110 km di costa romagnola si animeranno con, sfilate,, animazione e sorprese. Tra gliprincipali troviamo il concerto dei The Kolors. Di seguito eccoper la: 5 luglio THE KOLORS IN CONCERTO. In Piazza della Repubblica alle ore 21:30 musica dal vivo della band di grande successo tra i giovani, capitanata da Stash, leader carismatico quest’anno giudice della trasmissione Amici.FUOCHI ...

Teleromagna : #ROMAGNA: #NotteRosa, in arrivo 2 milioni di turisti “Divertimento per tutti” | VIDEO - SMSNEWSOFFICIAL : Al via il 5 luglio la 14a edizione de #LANOTTEROSA il Capodanno dell’estate italiana che animerà tutta la Romagna… - itsl0verdose : spero di riuscire ad andare alla notte rosa domani, anche perchè faccio dieci mesi col mio ragazzo e vorrei fare qualcosa di insolito?? -