No | l’asteroide Oumuamua non proviene da civiltà aliene

(Di giovedì 4 luglio 2019) Rappresentazione artistica di(foto: ESO/M. Kornmesser) Per la prima volta nel 2017 è stato osservato un asteroide interstellare, cioè che non appartiene al Sistema solare e che è riuscito a penetrare all’interno delle traiettorie orbitali disegnate dai nostri pianeti per poi tornare nello spazio profondo. Si è trattato di un evento unico, il primo esoasteroide, che ha spinto gli scienziati a studiare meglio il corpo celeste. A forma di sigaro, l’asteroide è stato denominato, che in hawaiano – a scoprirlo sono stati infatti i telescopi PanStarrs1 dell’università delle Hawaii – significa scout, cioè esploratore. In base ai primi resoconti delle caratteristiche peculiari di, alcuni hanno pensato e ipotizzato che l’oggetto celeste fosse un asteroide alieno spedito daesterne al Sistema solare per esplorarlo e studiarci. ...

