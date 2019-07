Niente procedura d' infrazione | Di Maio | ' Grazie a Conte | ma fu Pd a provocare il dissesto'

Blastingnews

(Di giovedì 4 luglio 2019)e il suo governo sono riusciti di nuovo ad evitare lad'dell'Ue. Infatti dalla riunione del collegio dei commissari è giunto il via libera definitivo, mentre Pierre Moscovici ha affermato che l'Italia ha accettato alcune condizioni per evitare l'avvio della. Esultano dunque tutti gli interessati, da Tria, a Enzo Moavero Milanesi, sino a Luigi Di. Scampato pericolo per l'Italia Alla riunione dei capi di gabinetto dei commissari europei era già venuta fuori una posizione positiva nei confronti del nostro paese. Poi è arrivata la conferma definitiva da parte del collegio dei commissari:d'. Lo stesso Pierre Moscovici è quindi intervenuto per spiegare che lanon è più necessaria, dal momento che l'Italia ha accolto le condizioni richieste. In particolare, si era chiesta una riduzione dello scarto per gli anni ...

