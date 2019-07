MotoGp – Valentino Rossi tra incertezze e difficoltà al Sachsenring | “feeling? Non è

sportfair

(Di giovedì 4 luglio 2019) Le sensazioni dialla vigilia del Gp di Germania: le parole del Dottore dalDopo tre zeri consecutivi,è pronto a lasciarsi alle spalle una grande delusione, a resettare tutto e tornare in sella alla sua M1 con fiducia e ottimismo per la gara di domenica al. E’ iniziato ufficialmente il weekend di gara del Gp di Germania: domani si scende in pista per le prime sessioni di prove libere ma i piloti hanno incontrato oggi la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano alla gara tedesca. Alessandro La Rocca /LaPresse “L’obiettivo? Non saprei. E’ difficile da dire se si parla di posizioni. Però si capisce quasi subito se possiamo essere più competitivi e stare nei dieci in tutti i turni per fare direttamente la Q2. Questa è una pista difficile, su cui è importante gestire anche le gomme, quindi ...

SkySportMotoGP : ? Terzo ritiro consecutivo per @ValeYellow46 ?? Il video #Gassen ???? #SkyMotori #MotoGP #DutchGP - corsedimoto : OPINIONI - Valentino Rossi sulla via del tramonto? Secondo Giacomo Agostini non può tenere il passo dei rivali più… - giginha89 : MotoGP, Valentino Rossi in crisi profonda: quale sarà il motivo? -