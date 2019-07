Mattarella riceve le azzurre | ' Inaccettabile disparità tra calcio femminile e maschile'

Il Presidente Mattarella riceve le azzurre del calcio - il discorso è da applausi : “non so chi vincerà - ma…” [GALLERY] : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra le azzurre del calcio dopo l’eliminazione dai Mondiali di Francia 2019 A poco meno di una settimana dalla sconfitta contro l’Olanda ai Mondiali di calcio femminile, le azzurre hanno fatto visita oggi al Presidente della Repubblica. Una maglia col numero 1 ed il cognome scritto sulle spalle ed un pallone con le firme di tutte le calciatrici, questi i regali per Sergio ...

Mattarella riceve la Nazionale femminile - Sara Gama prende la parola : il discorso "scritto dalla Boldrini : Un messaggio molto politico da Sara Gama e dalle ragazze della Nazionale italiana di calcio, per la gioia di Laura Boldrini . Le azzurre della ct Milena Bartolini, reduci dall'entusiasmante quarto di finale raggiunto ai Mondiali in Francia, sono state ricevute al Quirinale dal presidente della Repubb

Sergio Mattarella riceve le Azzurre : "Non sappiamo chi vincerà - ma voi il Mondiale l'avete vinto - in Italia" : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina al Quirinale la Nazionale italiana di calcio femminile che ha partecipato alla fase finale dei mondiali 2019 in Francia.“Non avete vinto il Mondiale, ma il vostro Mondiale l’avete vinto qui: avete conquistato la pubblica opinione e acceso i riflettori sul vostro sport in un modo non più revocabile”, ha detto il presidente alle Azzurre del ...