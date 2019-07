Le Universiadi sono un’occasione per smettere di lamentarci

ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2019) Riportiamo un pezzo scritto da Vincenzo Imperatore per AmonSport sul tema delleÈ scientificamente (studio della Stanford University del 2015) provato che lamentarsi nuoce al cervello. Le vibrazioni emesse da chi si “lamenta” in nostra presenza emettono onde magnetiche sui neuroni dell’ippocampo del ricevente (i neuroni risolutori di problemi) spegnendoli. I suoi e i nostri. Gli Italiani, e noi napoletani in particolare (io lo posso dire , voi no!),molto bravi a rinforzare e incoraggiare lo “stato di lamentela”. Che è molto diverso dal prendere coscienza e condividere la ricerca di soluzioni. Basti pensare ai tipici dialoghi da bar: “Non ce la faccio più!” , “Qui e’ sempre lo stesso!” , “Bisogna scappar via subito da questo Paese!” Questo breve peana per ribadire che dobbiamo smetterla La cerimonia inaugurale dell’Universiade è stata bellissima. Ci ha riempito gli ...

