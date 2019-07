Inter | la questione Icardi si fa sempre più complicata | Napoli e Roma ci provano | ma la

sportfair

(Di giovedì 4 luglio 2019) L’ha intenzione di cedere l’attaccante argentino, che al momento continua a non prendere in considerazione altre destinazioni, ribadendo di voler rimanere Lasi fapiù spinosa per l’, decisa a cedere l’attaccante argentino perchè non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte. AFP/LaPresse Nella giornata di ieri sono state confermate le voci di un incontro a Ibiza tra Wanda Nara e Fabio Paratici, la Juventus segue il calciatore da tanto tempo ma al momento preferisce concentrarsi su altre operazioni, come per esempio quella relativa a De Ligt. Inoltre, il reparto offensivo bianconero appare overbooking, considerando anche il ritorno dal Chelsea di Higuain, nonostante quest’ultimo sia apertamente sul mercato. Persi sono mosse concretamente anche, ma il giocatore ha ribadito di voler rimanere ...

FcInterNewsit : Sky Austria - Inter-Lazaro, questione di ore: domani le visite mediche - MichelediMart : @stebellentani @Guccinter In prospettiva, parliamo di 3 profili giovani che sono soggetti a sovrastima (Barella a 3… - profeta_x_caso : #Icardi ed i #carciofi Questione spinosa per #Juve ed #Inter E che tatuaggio -