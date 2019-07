Inps: sistema pensionistico sostenibile

"Ilè completamente". Lo ha affermato il presidente dell', Pasquale Tridico. Per il presidenteil problema demografico va affrontato non aumentando ancora l'età di pensionamento,ma "favorendo le nascite e l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro". Tridico ha detto che l'ha assunto il 1 luglio 3.507 persone e sostituirà integralmente i 1.869 dipendenti andati in pensione con quota 100. Entro il biennio 2019-2020, quindi, l'istituto farà in totale circa 5.400 assunzioni.(Di giovedì 4 luglio 2019)