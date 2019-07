Il producer di Dark Souls vorrebbe collaborare con Guillermo Del Toro

eurogamer

(Di giovedì 4 luglio 2019) Masanori Takeuchi, produttore di alcuni giochi FromSoftware tra cuiRemastered e l'imminente Metal Wolf Chaos XD, ha espresso interesse nel realizzare collaborazioni simili a Elden Ring, gioco in cui è coinvolto lo scrittore George RR Martin di Game of Thrones. Quando è stato chiesto alquale sarebbe stato il suo sogno per un progetto di collaborazione, Takeuchi ha nominato il registaDel."Delha diretto Pacific Rim e sono davvero un grande fan dei film". Takeuchi ha detto in un'intervista a IGN all'E3 2019. "Ha davvero catturato molto bene quel genere di robot per bambini facendoli sembrare robot futuristici in un ambiente maturo. Ovviamente, stiamo lavorando a Metal Wolf Chaos, e noi come amanti di mech e robot pensiamo che una sorta di collaborazione sarebbe divertente."Dato che FromSoftware non è estranea ai giochi con mech, sia con la serie ...

