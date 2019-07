Ford - Debutta a Goodwood la GT MKII

quattroruote

(Di giovedì 4 luglio 2019) Lae la Multimatic presentano alFestival of Speed la GT. Si tratta di un allestimento non omologato per l'uso stradale, che sfrutta l'esperienza accumulata con la GT nelle competizioni per offrire una esperienza di guida in pista libera dai vincoli dei regolamenti FIA. Lasarà costruita in 45 esemplari e sarà disponibile a partire da 1,2 milioni di dollari, pari a circa 1,06 milioni di euro al cambio attuale. 700 CV e il 400% di downforce in più della stradale. Partendo da una GT stradale, la Multimatic ha sviluppato un pacchetto aerodinamico e tecnico che evolve ulteriormente i contenuti della vettura che ha partecipato alla recente 24 ore di Le Mans. Il propulsore V6 3.5 Ecoboost, libero dalle strozzature regolamentari, eroga 700 CV ed è abbinato al cambio automatico sette marce di serie con software dedicato, mentre i profili aerodinamici sono ancora più ...

alvolante_it : #Ford Puma: debutta la nuova crossover di piccole dimensioni, che sarà anche ibrida - sole24ore : #Ford #Puma, debutta il nuovo suv ibrido: ecco come è fatto - infoitscienza : Ford Puma, debutta il nuovo suv ibrido: ecco come è fatto -