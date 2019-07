Da Noemi alla Whirlpool | alle Universiadi i drammi di Napoli

"Mamma - mi porti le patatine?" : il ritorno alla normalità della piccola Noemi dopo l'agguato : La bimba, ferita da un proiettile volante durante un agguato in centro a Napoli, ha dovuto indossare un busto per riallineare le vertebre e immobilizzarla al meglio. Ma sta meglio, non è più confusa e ha ripreso a parlare molto bene

Sostegno Psicologico alla piccola Noemi e alla sua famiglia : “Essere al loro fianco è soprattutto un dovere” : “Questa bimba e la sua famiglia meritano di tornare ad una vita normale, per questo siamo pronti a mettere a disposizione, in maniera assolutamente gratuita, la nostra esperienza e tutto il nostro supporto. Perché le cicatrici più dure a guarire sono quella dell’anima“: Rossella Aurilio, presidente della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR), commenta la notizia del netto miglioramento delle condizioni di ...

"Chiedo la pena massima per chi ha sparato alla mia Noemi. E una vita normale" : “Chiedo verità e giustizia, non vendetta”. Dopo il padre della piccola Noemi, al Mattinoparla Tania Esposito, la mamma della bambina di 4 anni, ferita in un agguato da un proiettile che le ha perforato i polmoni prima di bloccarsi su una costola. Il quotidiano napoletano racconta di “una donna giovanissima” provata ma serena perché “sicura che la figlia tornerà a ...

Noemi - la rivelazione : «Quel sicario ha già ucciso in un pub alla Riviera» : Un killer al servizio del gruppo Marigliano. Un problem solver, uno che in un recente passato aveva già fatto fuoco, tanto da consumare un omicidio su commissione. Dove? In un pub lungo la Riviera...

Napoli - Ghoulam : “Dedichiamo la vittoria alla piccola Noemi” : Napoli, belle parole di Ghoulam sulla piccola Noemi Napoli Ghoulam su Noemi| Pensieri e parole sono di Faouzi Ghoulam. Attraverso un post pubblicato sui social network, il terzino algerino ha commentato così, con un bel messaggio accorato, la vittoria della squadra azzurra contro la SPAL, dimostrando grande sensibilità per la bimba rimasta ferita nei giorni scorsi durante l’agguato camorristico a Piazza Nazionale. Queste le parole di ...

Noemi - la testimone alla sparatoria di Napoli ha visto la targa : le prove che incastrano Del Re : Armando Del Re, il 28enne arrestato ieri in un autogrill della Siena-Bettolle perché accusato di avere compiuto l'agguato in piazza Nazionale a Napoli nel quale è rimasta ferita la piccola Noemi oltre a Salvatore Nurcaro, nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo, davanti al giudice per l

Noemi - in 5mila alla maxi messa a Napoli. Il cardinale Sepe : «La bimba è rinata» : Una veglia di preghiera per Noemi. In circa cinquemila hanno riempito la sala concerti del Palapartenope di Napoli per rivolgere le proprie preghiere alla piccola. La bimba, come è noto,...

Napoli - parla l’accusato della sparatoria che ha ferito Noemi : “Non c’entro niente”. Di Maio in visita alla bambina : “Non c’entro niente con questo fatto”. Sono le parole che Armando Del Re, l’uomo accusato di avere compiuto l’agguato in piazza Nazionale a Napoli nel quale è rimasta ferita la piccola Noemi, ha pronunciato durante l’udienza di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, Buccino Grimaldi. Sarà Grimaldi, lunedì, a decidere se convalidare o meno il fermo ...

Napoli è piegata dalla camorra. Ma l’arresto del killer di Noemi ci insegna cosa sia la credibilità : Li avete visti bene nelle foto, nelle immagini dei Tg, i fratelli Armando e Antonio Del Re accusati a vario titolo di aver fatto quasi una strage in piazza Nazionale a Napoli dove è rimasta ferita la piccola Noemi di appena 4 anni? Lo studioso Cesare Lombroso ci avrebbe scritto un’enciclopedia. Guardateli bene negli occhi, fissateli. C’è un vuoto assoluto, il non essere nulla, l’assenza totale di una pur minima, residuale ...

Napoli - arrestato l'uomo che ha sparato alla piccola Noemi : si chiama Armando del Re : È arrivata la svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 3 maggio nel pieno centro di Napoli a piazza Nazionale, in cui è stata gravemente ferita per errore in un agguato, la piccola Noemi di soli 4 anni. Il presunto responsabile dell'agguato a Salvatore Nurcaro (rimasto ferito), è stato arrestato. Il suo nome è Armando Del Re e a catturarlo sono stati i carabinieri coordinati dalla Procura di Napoli e a tutte le forze ...