Céline Dion fa impazzire i fan indossando il ciondolo azzurro del Titanic

ilgiornale

(Di giovedì 4 luglio 2019) Sandra Rondini Ospite a Parigi delle sfilate di alta moda, la cantante ha sorpreso tutti, 21 anni dopo averla sfoggiata per ritirare l'Oscar per la canzone "My heart will go on", la collana cona cuore resa celebre dal film "" Ospite di una sfilata di alta moda a Parigi,ha deciso di rendere omaggio al film "" del 1997una copia del famosoa forma di cuore che nell’indimenticabile pellicola apparteneva a Rose, il personaggio interpretato da Kate Winslet. Si tratta del “Cuore dell’Oceano”, com’è stato soprannominato questo meraviglioso diamanteche nel film Rose riceve in dono dall’odioso fidanzato (Billy Zane) impostole dalla famiglia e che nella scena finale getterà nell’oceano, ormai anziana, come omaggio al suo amore perduto, il Jack Dawson interpretato da Leonardo DiCaprio. Il film ...

expiphvny : RT @BTS_ITALIA: ?? I @BTS_twt sono i primi artisti coreani e artisti stranieri ad aver raggiunto più di 1 milione di prevendite per il loro… - ARMYcomingatyou : RT @BTSItalia_twt: [NEWS] Sono state spedite 1 milione di copie di 'Lights/Boy With Luv' nel primo giorno di vendite secondo la Oricon char… - moonlyte2 : RT @BTSItalia_twt: [NEWS] Sono state spedite 1 milione di copie di 'Lights/Boy With Luv' nel primo giorno di vendite secondo la Oricon char… -