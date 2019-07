Carola Rackete | Luttwak | “Una fuorilegge” E attacca Papa | giudici | Lerner e Strada | “Per

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) Durissimo attacco del politologo americano Edwardcontro la capitana della Sea Watch,, le ong, la gip di Agrigento Alessandra Vella, il giornalista Gad, il fondatore di Emergency Gino. Ma più di tutti nel mirino del saggista statunitende c’èFrancesco, definito “un extracomunitario che considera facoltative le leggi italiane”. Ospite de La Zanzara, su Radio24,spara a zero contro: “È una fuorilegge. Non capisco per quale ragione sia stata liberata, però mi è venuta un’idea: invece di arrivare a Fiumicino col mio passaporto, entro senza passaporto. E mi traino dietro un intero orfanotrofio di bambini. Così potrò entrare senza far vedere il passaporto. E magari qualche organizzazione non governativa mi darà pure dei soldi. Questa non è una provocazione, visto che in Italia la legge è ...

matteosalvinimi : Siamo d’accordo con Carola Rackete, che starebbe pensando di andare in Australia per occuparsi di albatros. Sono p… - luigidimaio : Mi sorprende la scarcerazione di Carola Rackete. Io ribadisco la mia vicinanza alla Guardia di Finanza. Il tema res… - NicolaPorro : Il Gip di Agrigento ha deciso di annullare l’arresto della #Capitana Carola Rackete: siamo all’assurdo. In questo P… -