Caldo | il livello del Po si abbassa | “Bisogna pianificare i prelievi per fare fronte ad

(Di giovedì 4 luglio 2019) “E’ stato convocato per domani, venerdì 5 Luglio, l’Osservatorio sul Fiume Po, i cui livelli stanno vistosamente scendendo: adel perdurare di alte temperature, bisognaperad eventuali criticità“: lo spiega in una nota l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. “L’Italia è ricca d’acqua, in quanto l’afflusso medio annuo, costituito dalle precipitazioni meteoriche, corrisponde a 1.000 millimetri, superiore alla media europea (circa mm. 650 ) ed a quella delle terre emerse (mm. 730 ).” “Il problema – ha affermato il Presidente di ANBI, Francesco Vincenzi, aprendo a Roma la seconda giornata dell’Assemblea Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue – è che piove in modo diverso rispetto alle esigenze e con ...

