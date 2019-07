A Stromboli è l' inferno Esplode il vulcano | un morto e turisti in fuga

ilgiornale

(Di giovedì 4 luglio 2019) Andrea Cuomo Fumo alto 3 chilometri e roghi. Vittima un escursionista. "Evento tra i più forti di sempre" Un boato, poi dopo trenta secondi un altro. E dopo qualche minuto ecco una colonna di fumo piantato come con un chiodo contro il cielo. Quindi una pioggia di fuoco a trasformare il paradiso in. Paura. E anche morte. È stato un pomeriggio sconvolgente per, l'isola vulcanica più settentrionale e più orientale delle Lipari. Due esplosioni ravvicinate hanno fatto tremare alle 16,46 l'isola, dall'area centromeridionale della terrazza craterica posta a circa 800 metri sul livello del mare. Gli esperti dell'Ingv, l'istituto di geologia elogia, lo chiamano «parossismo» e giurano che di questa intensità ce ne sono pochi per ogni secolo, cinque o sei. Da trent'anni non se ne verificava uno così forte. L'evento è stato preceduto da trabocchi lavici da ...

passaricaterina : 'Un boato, poi la pioggia di fuoco', l'inferno di Stromboli negli occhi dei turisti in fuga - giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: VIDEO!INFERNO A STROMBOLI:ERUTTA IL VULCANO,MORTO UN ESCURSIONISTA–C'E'CHI SI E' GETTATO IN MARE - _DAGOSPIA_ : VIDEO!INFERNO A STROMBOLI:ERUTTA IL VULCANO,MORTO UN ESCURSIONISTA–C'E'CHI SI E' GETTATO IN MARE… -