Romeno condannato | tentò di uccidere la moglie che voleva lasciarlo

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Federico Garau Fine dell'incubo per una romena di 38 anni e per i suoi figli, che per ben 7 anni hanno subito le angherie dell'uomo. Non accettando di divorziare dalla donna, l'11 di novembre afferrò un coltello e cercò di ucciderla: ora la condanna È statoa 7 anni e 8 mesi di reclusione il 46enne, residente nella città di Perugia, accusato di maltrattamenti in famiglia e di tentato omicidio nei confronti dellaconnazionale. L'arresto lo scorso 11 novembre, quando il responsabile fu colto in flagrante dagli uomini della questura, accorsi dopo la richiesta di intervento inoltrata da uno dei figli della coppia. Stando al racconto della vittima, una 38enne, le violenze nei suoi confronti andavano avanti da ben 7 anni. Un lungo periodo di tempo fatto di ripetuti maltrattamenti, con il consorte reso ancora più aggressivo dall'abuso di alcolici. Geloso ...

