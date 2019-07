Lui 23 anni | lei 91 Si sposano tra l’incredulità generale | una situazione al limite

caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2019) L’amore non ha età e -soprattutto- non conosce divieti. Suona insolita la vicenda di Maurizio Ossola che arriva da lontano, precisamente dall‘Argentina: a Salta, un piccolo paesino il cui luogo comune spinge a credere che la gente sappia tutto di tutti ma a quanto pare non è affatto così. I vicini di casa non sapevano nulla di un matrimonio che non ha proprio avuto lunga vita: quello tra Mauricio Ossola e la sua prozia Yolanda Torres. Lui è un giovane avvocato di 23, la sua defunta sposa ne aveva 91. Una volta deceduta, il ragazzo ha fatto immediatamente richiesta per la pensione di reversibilità. Mauricio Ossola, il 23enne che quattordici mesi fa ha sposato la sua prozia di 91, ha dichiarato che quello nei confronti della sua consorte era un amore genuino e sincero. Ma quando la signora Yolanda è deceduta per vecchiaia, il giovane non ha perso tempo a chiedere la pensione di ...

tvdellosport : ? UFFICIALE Lele #Oriali dopo 9 anni fa il suo ritorno all'@Inter! ??? Doppio incarico per lui! ????? Come annuncia… - ellybu72 : RT @SabrinaSissi: Non ho davvero dove metterlo!!! Ha 15 anni. La sua padrona è molto malata e i suoi consanguinei non vogliono più accudirl… - bigkekko : RT @BaobabExp: 'Ho inventato tutto,volevo attirare l'attenzione del mio ragazzo'. Non c'è stato alcuna violenza sessuale, lo scorso maggio… -