Libia Si voleva colpire la vicina caserma | ma a Tajoura è stata mattanza di civili Ong

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) L’attacco della notte di martedì al centro di detenzione di, alla periferia di Tripoli, ha colpito soloche con lo scontro in atto tra le fazioni libiche in campo non hanno niente a che fare. ‘Danni collaterali’, come vengono tristemente definiti in gergo militare. A quanto pare, il vero obiettivo dell’attacco non era la prigione per migranti poco fuori la capitale, ma la base militare di una delle milizie a sostegno del Governo di Accordo Nazionale guidato, dal 2016, da Fayez al-Sarraj: la milizia di Bugra. A confermarlo è anche lo scomodo precedente di due mesi fa, il 7 maggio, quando alcuni missili piombarono nei pressi del centro di detenzione a sud-est della capitale provocando due feriti. Strage sfiorata allora,stanotte., bombardato centro di detenzione migranti: almeno 44 morti e 130 ...

IBadaracco : RT @KotetsuJeegu: Dunque, l’autorità SAR competente aveva indicato come porti sicuri Libia e Tunisia. La Libia la scartiamo. La Tunisia l’h… - salvodal : RT @robertabg72: Eccolo qua il porto sicuro dove quel sadico nazista voleva far tornare i migranti. Adesso ci son anche le bombe a mettere… - roccopiscazzi : @giorossi1812 @robertosaviano Nessuno voleva condurre in Libia quei ragazzi! Ma avrebbero potuto andare altrove..Ma… -