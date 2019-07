Genertel | l’assicurazione casa che ti premia

romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Laè, per definizione, il luogo in cui sentirsi al sicuro. Gli eventi che possono turbare la serenità domestica, però, sono tanti: dalla rottura di un tubo con conseguente rischio di allagamento agli infortuni domestici, gli imprevisti sono sempre in agguato. Oltre a causare un danno economico più o meno consistente, tali eventi sono fonte di stress. Pensiamo ai danni accidentali causati a terzi, ad esempio a un albero caduto sulla macchina del vicino per una forte scossa di vento. O a un guasto agli impianti verificatosi, guarda caso, proprio mentre siamo in vacanza e tutto vorremmo tranne che preoccuparci della manutenzione della. Dalle intrusioni di malintenzionati ai danni al fabbricato, le casistiche sono tante: sottovalutare questi rischi non è la soluzione migliore, né tantomeno la più economica: la scelta più saggia è sottoscrivere un’assicurazione...

