Euro Under 21 | ascolti record in tutta Europa

Calcio - Paolo Nicolato è il nuovo tecnico della Nazionale Under 21. Ripartire dopo la delusione dell’Europeo l’obiettivo principale : dopo le dimissioni di Luigi Di Biagio in seguito alla disfatta dell’Europeo, la FIGC ha comunicato questa mattina la scelta di Paolo Nicolato come nuovo allenatore della Nazionale Under 21. La decisione si inserisce in una volontà di continuità con l’ottimo lavoro svolto alla guida dell’Under 19, secondo posto all’Europeo 2018, e dell’Under 20, sconfitta in semifinale nel Mondiale 2019. Il tecnico vicentino ...

Basket femminile - Europei Under18 : scelte le dodici azzurrine per la rassegna continentale : Dopo la delusione della nazionale maggiore, l’Italia volge il pensiero agli Europei giovanili di Basket femminile e si comincia da quello Under18, in programma a Sarajevo (Bosnia Erzegovina) dal 6 al 14 luglio. Il Commissario Tecnico Roberto Riccardi ha scelto le dodici azzurre che prenderanno parte alla rassegna continentale. Nella scorsa edizione ad Udine l’Italia venne eliminata agli ottavi di finale dalla Germania, poi ...

Atletica - Europei Under 23 2019 : i convocati dell’Italia - 68 azzurri a Gavle. Spiccano Sottile e Olivieri : Antonio Andreozzi, vicedirettore tecnico per il settore giovanile, ha diramato le convocazioni per gli Europei Under 23 di Atletica leggera che andranno in scena a Gavle (Svezia) da giovedì 11 a domenica 14 luglio. L’Italia sarà presente all’appuntamento con ben 68 azzurri (41 uomini, 27 donne) tra cui Spiccano Stefano Sottile (2.30 nel salto in alto) e Linda Olivieri (55.97 sui 400 metri ostacoli) che hanno già ottenuto lo standard ...

Spagna campione d’Europa Under 21 - Germania battuta 2-1 : Spagna campione d'Europa Under 21. Le "furie rosse" si sono imposte per 2-1 sulla Germania nella finale di Udine che ha chiuso il torneo continentale disputato in Italia. A sbloccare il risultato e' il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, con un bel sinistro a girare dai 20 metri. Il raddoppio arriva al 69° con Olmo che con un tocco sotto ribadisce in rete il tiro di Fabian Ruiz, respinto goffamente da Nubel. All'88° il destro di Amiri ...

UFFICIALE – Fabiàn Ruiz eletto miglior giocatore dell’Europeo Under 21 - la Spagna : “Mvp - mostro!” : La Uefa premia Fabiàn Ruiz come MVP dell’Europeo Under 21 Il centrocampista del Napoli è della Nazionale spagnola Fabian Ruiz è stato protagonista di un Europeo eccezionale! Infatti la Uefa lo ha nominato miglior centrocampista dell’Europeo Under 21, attraverso un comunicato sul profilo Twitter UFFICIALE . Fabiàn è stato protagonista di un gran gol anche nella finale, la Spagna lo ha esaltato attraverso un Tweet che celebra la ...

Europei Under 21 calcio 2019 - Spagna-Germania 2-1 : Rojita in trionfo - Fabian Ruiz magico! Quinto sigillo delle Furie Rosse : La Spagna ha vinto gli Europei Under 21 di calcio 2019, le Furie Rosse hanno sconfitto la Germania per 2-1 nella Finale andata in scena alla Dacia Arena di Udine e hanno così conquistato la rassegna continentale di categoria per la quinta volta nella storia (l’ultima risaliva al 2013, due anni fa persero l’atto conclusivo proprio contro la Germania che è così costretta ad abdicare). La Rojita conferma il pronostico della vigilia, ...

LIVE Spagna-Germania 2-1 - Finale Europei Under21 2019 in DIRETTA : i giovani iberici si proclamano Campioni d’Europa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 93′ FINITA! Spagna batte Germania 2-1 ed è Campione d’Europa Under21. 92′ Ultimi assalti tedeschi. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 88′ GOOOOOL GERMANIA!!! Conclusione da fuori di Amiri deviata da Vallejo che sorprende Sivera, 2-1. 84′ ...

LIVE Spagna-Germania 2-0 - Finale Europei Under21 2019 in DIRETTA : Olmo fa volare gli iberici! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73′ Sostituzione anche per la Germania: dentro Richter e fuori Oztunali. 72′ Secondo cambio spagnolo: Mayoral subentra a Fornals. 71′ Ammonito Nunez per un’entrata dura. 69′ GOOOOOOL SPAGNA!! Calcia dalla distanza Fabian Ruiz, un colpevole Nubel non trattiene e sulla ribattuta si fa trovare pronto Olmo che supera il portiere con lo scavetto per il 2-0. 66′ ...