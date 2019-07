David Sassoli potrebbe essere il prossimo presidente del Parlamento europeo

agi

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Fumata nera alper l'elezione del, eletto nelle file del Pd e a Strasburgo nel grippo dei Pse, non ha raggiunto il quorum per l'elezione per 7 voti. Con 325 votiè stato il più votato dei quattro candidati alla presidenza del, ma per soli 7 voti non è riuscito aeletto al primo turno. Era infatti necessario ottenere la maggioranza assoluta, 332 dei 662 voti validi (73 sono state le schede bianche). Gli altri candidati hanno ottenuto: 162 voti il conservatore Zahradil, 133 la verde Keller, 42 la "sinistra" Rego. Salvo sorprese che a questo punto avrebbero del clamoroso,sarà ildel. Fonti del Pd riferiscono, infatti, come il veterano degli europarlamentari dem sia stato sostenuto, nella riunione di Socialisti e ...

