Aborto spontaneo e quel doloroso vagare tra gli ospedali

Kate Mara confessa : "Ho avuto un Aborto spontaneo" : Il dramma prima della gioia. Diventata per la prima volta mamma nel maggio scorso, Kate Mara , attrice candidata agli Emmy grazie a House of Cards - Gli intrighi del potere, ha confessa to per la prima volta di aver dovuto superare il dolore di un aborto spontaneo.Nel corso di un'intervista rilasciata al podcast Informed Pregnancy del Dr. Berlin, la Mara , da due anni sposa di Jamie Bell, conosciuto sul set del film Fantastic 4 - I Fantastici ...

Tony Colombo - la moglie Tina Rispoli rivela : “Ho avuto un Aborto spontaneo” : “Mi sentivo di dover proteggere il miracolo che avevo in grembo, ma non avevo preso in considerazione che la sua vita dipendeva dalla mia, e che io in questi ultimi mesi sono stata continuamente oggetto di polemiche che sicuramente non hanno giovato alla mia salute fisica e mentale”. Ha esordito così Tina Rispoli in un messaggio sui social ai suoi followers in cui ha annunciato di aver perso il bambino che portava in grembo, come ...