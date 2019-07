Tuffi | Universiadi 2019 | Auber e Pallotta volano in finale dopo la prima giornata

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) Va in archivio ladi gare riservate aidella XXX Universiade di Napoli. Nella gara dal metro maschile,che nelle eliminatorie Andrea Cosoli e Francesco Porco non sono andati oltre il diciassettesimo e sedicesimo punteggio, è rimasto solo Gabriele, ottavo in mattinata. Ebbene, il nostro portacolori ha ottenuto un ottimo riscontro, facendo meglio di tutti in una delle due semifinali a cui ha preso parte (341.95), precedendo lo statunitense Jacob Fielding (325.85) e lo spagnolo Alberto Arevalo Alcon (320.45). L’azzurro vuole giocarsi le medaglie nelladi giovedì ed ha tutte le possibilità per poterlo fare. Una sola rappresentante del Bel Paese anche nelle semifinali femminili dalla piattaforma. La nostra Flaviaha centrato il pass, ottenendo l’11° punteggio, rientrando nel novero delle dodici finaliste con lo score di 239.15, ...

gazzettanapoli : Universiadi,l’Esercito in campo per la sicurezza con 500 soldati. Esauriti biglietti per disabili alla Cerimonia d’… - paoloigna1 : Universiadi 2019, al via con i tuffi Domani cerimonia con Mattarella - CalcioNapoli24 : -