Tragedia a Taranto | 16enne muore durante una cena con genitori e amici

ilgiornale

(Di martedì 2 luglio 2019) Emanuela Carucci Inutili i tentativi di rianimarla dopo il primo arresto cardiaco da parte del personale del 118 Unache ha lasciato tutti senza parole. Auna ragazzina di 16 anni è morta mentre era ain un ristorante con glie i. Scherzava a tavola quando, improvvisamente, si è sentita male. Accasciatasi a terra è giunta cadavere in ospedale. È accaduto in un locale sulla litoranea salentina. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con l'auto medica. Inutile, però, la corsa all'ospedale "Moscati" di. Una serata che sarebbe dovuta essere di divertimento, si è trasformata in. Laè stata rianimata nel ristorante stesso, si pensava si fosse ripresa, ma poi,il trasporto in ospedale ha avuto un secondo arresto cardiaco. Quello fatale. Sul caso non verrà aperto un fascicolo perché la giovane è ...

soleterramare : RT @ElioLannutti: Taranto, si accascia mentre è fuori a cena: muore a 16 anni davanti a genitori e amici. Tragedia - ClaudioZavatti1 : RT @ElioLannutti: Taranto, si accascia mentre è fuori a cena: muore a 16 anni davanti a genitori e amici. Tragedia - ElioLannutti : Taranto, si accascia mentre è fuori a cena: muore a 16 anni davanti a genitori e amici. Tragedia -