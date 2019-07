Si rinfresca con alcol e parte una scintilla | 86enne muore ustionata

ilgiornale

(Di martedì 2 luglio 2019) Gianni Carotenuto Ad Arezzo, una donna di 86 anni è mortadopo essersi cosparsa diil corpo perrsi. Lache ha causato le fiamme partita - sembra - dalle fibre sintetiche della vestaglia che aveva indosso Tragedia ad Arezzo, dove una donna di 86 anni è mortadopo essersi cosparsa diil corpo perrsi. Non disponendo di un ventilatore né di aria condizionata, l'anziana ha provato a combattere il caldo opprimente con un metodo efficace, ma molto rischioso. Pare che le fiamme da cui è stata avvolta siano state generate da unapartita dalle fibre sintetiche del vestito che indossava. La vittima, che abitava in viale Giotto, non lontano dal centro, ha tentato di spegnere il fuoco ma le ustioni sul corpo, soprattutto al dorso, non le hanno dato scampo. Inutile l'intervento di 118 e pompieri allertati dai parenti ...

