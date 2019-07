Salisburgo,a Mattarella:liberare Carola

Manifestazione a, sotto la casa di Mozart durante la visita del presidente, per chiedere la liberazione diRackete,la comandante della Sea Watch ai domiciliari. Una quarantina di attivisti locali si è radunata all'ingresso del sito storico, scandendo slogan come "Libertà per" e "Non si fa politica sulla pelle dei cittadini", in italiano.I manifestanti che hanno seguito il Capo di Stato anche nella seconda tappa della visita,gli hanno chiesto di "parlare con Salvini per convincerlo su"(Di martedì 2 luglio 2019)