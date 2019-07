Orso rimane intrappolato in una macchina | gli agenti lo aiutano ad uscire VIDEO

meteoweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Unè rimastoin un’auto nella contea di San Miguel, in Colorado. Forse era entrato nel veicolo alla ricerca di cibo, restando poi bloccato nell’abitacolo senza essere in grado di uscirne. Secondo gliintervenuti in soccdell’animale, l’ha provocato molti danni all’interno del veicolo. Un, che trovate in fondo all’articolo, mostra glidell’Ufficio dello Sceriffo della Contea di San Miguel e i Telluride Deputy Marshals agire con attenzione per liberarlo. Un agente lega una corda allo sportello dell’auto con l’aiuto dei colleghi. All’interno, si intravede la figura dell’, che sembra essere seduto nel posto del conducente. Altro che Messi e Ronaldo: mucca ruba il pallone e gioca a calcio in India, l’esilaranteche spopola in rete Quando la corda è legata con fermezza, glila tirano da una distanza di sicurezza e così lo ...

EVIDENCE_ITALIA : RT @luigidegennar: Il popolo Curdo ha accompagnato Lorenzo nel suo ritorno a casa Un pezzo di Lorenzo, #ORSO , rimane lì, nelle lotte per… - yoghi_orso : RT @ErPrezzemolo: @virginiaraggi Il lavaggio ad uso spot, si spera! Se il liquame di lavaggio rimane sotto il cassonetto, siamo proprio al… -