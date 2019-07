Mordhau | niente filtri o censure | gli sviluppatori non vogliono limitare la libertà dei

eurogamer

(Di martedì 2 luglio 2019) Triternion, lo sviluppatore dietro, ha rilasciato una dichiarazione in contraddizione con i suoi precedenti commenti riguardo ad alcuni episodi di razzismo e bullismo all'interno del suo gioco.Come vi avevamo precedentemente riportato, inè finita sotto accusa la troppadata ai giocatori che hanno invaso i forum del gioco con insulti razzisti, omofobi e sessisti.Ma non solo il forum è sotto accusa: a quanto pare, come spiega VG247, anche nel gioco gli utenti hanno completadi espressione. Attualmente non sono presentiche moderano il linguaggio o altre misure atte ad eliminare i comportamenti tossici.Leggi altro...

Eurogamer_it : Gli sviluppatori di #Mordhau non vogliono inserire filtri per evitare il comportamento tossico di alcuni giocatori. - CGCOfficial_ : Mordhau è ricco di insulti razziali, sessismo e omofobia, ma gli sviluppatori sembrano non fare nulla per risolvere… -