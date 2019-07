Migranti, indagini su onlus: 11 arresti

Perquisizioni enell'ambito di un'inchiesta della procura di Milano su presunti profitti illeciti per 7 milioni di euro da parte di alcuneche si occupano di accoglienza deiL'operazione, che impegna oltre 100finanzieri del comando provinciale di Lodi, vede indagate 11 persone per associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato e riciclaggio. Quattro lecoinvolte: avrebbero utilizzato falsi documenti per partecipare ai bandi per gestire l'accoglienza dei profughi.(Di martedì 2 luglio 2019)