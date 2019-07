Marte | è tutto pronto per la missione 2020

gqitalia

(Di martedì 2 luglio 2019). Mentre il mondo intero si prepara alla grande festa per i 50 anni dello sbarco sulla luna – il Mission Control Center di Houston tornerà com’era quel 20 luglio 1969, con un salto temporale costato 5 milioni di dollari per ricostruire fedelmente gli spazi e trasformarli nel primo memoriale della Nasa – il piccolo universo del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, Los Angeles, è concentrato sulla sua prossima: lanciare Mars, laalla ricerca di tracce di vita su. Con un obiettivo ulteriore, e cioè capire se l’uomo avrà qualche possibilità di sopravvivenza sul pianeta rosso. Il cinema ha già immaginato più volte come potrebbe essere – per citarne due: Matt Damon in “Sopravvissuto – The Martian” di Ridley Scott e Sean Penn negli otto episodi di “The First” – ma i 7.000 cervelli del Jpl sanno bene che la questione, al momento, è un’altra. Sintetizzando ...

