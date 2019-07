LIVE Berrettini-Bedene | Wimbledon 2019 in DIRETTA | 3-6 6-3 6-2 1-2 | inizio di set

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Ottima difesa a rete di. 30-30 Spingecon il diritto: 39° vincente del match. 30-15 Bravissimoche legge il drop un po’ lungo die piazza il vincente. 0-15 Diritto oltre la riga di fondo per. 2-2 Non ha problemi al servizio il giovane azzurro. 30-15 Ace centrale. 15-15 Scappa via il back del tennista romano. 1-2di set molto equilibrato. 40-15 Non lascia spazio alle risposte. 30-0 Altra buona prima dello sloveno. 1-1rimonta nel game e torna in parità. 40-30 Servizio e diritto di. 30-30 Prima al corpo per il tennista laziale. 15-15 Si caricasottorete. 0-1 Se la cava al servizio il tennista sloveno. 40-40 Back insidioso ed errore del nostro portacolori. 30-40 Palla break! Doppio fallo dello sloveno. 30-30 Tocco delizioso per la palla ...

