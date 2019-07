Le indiscrezioni su GTA 6 sono false?

Ambiziosi i progetti di GTA 6 per l’online - le indiscrezioni al 5 maggio : A distanza di innumerevoli anni dalla release del predecessore, parlare oggigiorno di GTA 6 non sarebbe di certo un delitto. Sono trascorsi infatti sei anni da quando il quinto capitolo della serie ha fatto la sua comparsa sul mercato, e due sono state le generazioni di console a beneficiare di un gameplay capace di calamitare le attenzioni di milioni e milioni di giocatori in tutto il mondo. Palese è poi che una delle feature più acclamate ...