quattroruote

(Di martedì 2 luglio 2019) Lacontinua ad aggiornare i suoicommerciali per il quinto semestre consecutivo e grazie al contributo dellaimprime un colpo di acceleratore alla sua crescita. Nei primi sei mesi dell'anno la Casa del Toro ha, infatti, consegnato ai suoi clienti 4.553 vetture, con una crescita del 96% rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso e di quasi il 20% rispetto all'intero 2017, quando ancora la Super-Suv non era ancora stata lanciata sul mercato (presentata a dicembre 2017, le consegne sono iniziate sei mesi dopo).In calo le supersportive. La, commercializzata in 2.693 esemplari, non sta dunque disattendendo le aspettative dei vertici aziendali. Doveva consentire di raddoppiare i volumi, sostenere l'espansione della capacità produttiva a Sant'Agata Bolognese e quindi ripagare gli investimenti effettuati per circa un miliardo di euro e ...

TuttoMotoriWeb : Record di vendite #Lamborghini nel 1° semestre. - dinoadduci : Lamborghini - La Urus regala un nuovo record di vendita - D17Fra : RT @Affaritaliani: Lamborghini Urus: verniciature a “intelligenza artificiale” -