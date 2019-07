La maggioranza è stata sconfitta in un voto segreto alla Camera

ilpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Laparlamentare formata da Lega e Movimento 5 Stelle èbattuta nel corso di unsu un emendamento. Laha perso di due voti, 242 a 240: ma in teoria può contare su

annettesn011 : Respondere: La maggioranza è stata battuta alla Camera per due voti di scarto nella votazione segreta su un emendam… - MarekNapoli : RT @movianimalista: Doveva essere una vittoria per gli animali, invece è stata l'ennesima presa in giro. La maggioranza non ha voluto suppo… - leonardo1ao : @ResisteTitti @charlyec1 @janavel7 Mentre per estrema maggioranza degli italiani è stata una bella sorpresa. Si chiama democrazia -