Bastille | la loro cover di “Bad Guy” di Billie Eilish ti sorprenderà

news.mtv

(Di martedì 2 luglio 2019) Wow: ladi “Bad Guy” ditiNews Mtv Italia.

smybehaviors : alla fine al concerto dei bastille vado col mio coinquilino e la sua fidanzata a fare la candela al concerto a cu… - _poisoned_mind : Oggi è luglio. Questo significa che dopo domani ci sono i Bastille a Milano quindi, dato che so che molte persone c… - _poisoned_mind : Sono oltre cinque anni che seguo i bastille e non sono mai stata ad un loro concerto. In più mi perderò anche quell… -