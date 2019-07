Barcellona | Griezmann arriva la prossima settimana | pronto un contratto da record CIFRE

Calciomercato - dalla Francia : riunione segreta per Griezmann al Barcellona : Sembra proprio solo un conto alla rovescia per l’annuncio del passaggio di Antoine Griezmann al Barcellona, i blaugrana sono pronti a piazzare un colpo veramente importante per l’attacco. Come riferisce l’Equipe la scorsa settimana sarebbe andata in scena una riunione segreta fra i dirigenti del club blaugrana e l’entourage del calciatore per chiudere l’operazione, dal 1 luglio la clausola rescissoria del ...

Barcellona - il vicepresidente esce allo scoperto : “Neymar vuole tornare da noi. E su Griezmann…” : Il suo nome viene accostato al Barcellona ormai da un po’, e che ci fosse l’interesse era cosa risaputa. Ad uscire allo scoperto ora è anche il vicepresidente blaugrana Jordi Cardoner, che conferma: “La cosa giusta è dire che Neymar vuole tornare a Barcellona, ma io non sono d’accordo nel dire che il Barcellona si sta preoccupando di ingaggiarlo. Questo problema non è sul tavolo. Non ci sono contatti. E’ ...

Manchester City - Guardiola commenta il mercato del… Barcellona : “Griezmann e Neymar? Dico che…” : L’allenatore del Manchester City ha parlato del Barcellona e dei suoi possibili acquisti, senza però sbilanciarsi troppo Il mercato del Manchester City ma, soprattutto, quello del Barcellona. Pep Guardiola non si è tirato indietro, commentando quelli che potrebbero essere gli acquisti della società blaugrana a margine di un evento tenutosi proprio in Catalogna: “Griezmann e Neymar? Sono molto bravi e i buoni giocatori sono ...

Barcellona - lo spogliatoio non vuole Griezmann : l’allenatore Valverde però dà l’ok al trasferimento : Ernesto Valverde dà il via libera al trasferimento di Antoine Griezmann al Barcellona: lo spogliatoio blaugrana però non vede di buon occhio l’arrivo del calciatore dell’Atletico Madrid Nelle scorse settimane era circolato un particolare rumor di mercato secondo il quale il Barcellona sarebbe stato pronto a pagare la clausola rescissoria da 120 milioni di euro presente nel contratto di Antoine Griezmann. Un’operazione da ...

Griezmann-Barcellona - Rivaldo senza peli sulla lingua : “per giocare qui serve personalità - alcuni hanno paura e lui…” : Il grande ex del Barcellona, Rivaldo, lancia una velenosa frecciatina ai danni di Antoine Griezmann: il brasiliano ha messo in dubbio la personalità del francese e il suo adattamento in maglia blaugrana Nel calcio non basta solo il talento. Tanti giocatori hanno reso al di sotto delle attese, vinto meno di quanto avrebbero meritato, perso treni che passano una volta sola, unicamente a causa della loro personalità. C’è chi mette la ...

Valverde in conferenza : ”Griezmann? Se verrà al Barcellona io non lo so” : Calciomercato Barcellona, le parole del tecnico blaugrana sull’acquisto dell’attaccante francese.Durante la conferenza stampa alla vigilia di Eibar-Barcellona, Ernesto Valverde si è soffermato sulle voci del probabile arrivo in blaugrana di Antoine Griezmann: “Abbiamo sempre detto lo stesso di lui. E’ in un’altra squadra, è un gran giocatore, non è la prima volta che ne parliamo. E questo è. Se alla fine verrà ...

Ufficiale - Griezmann lascia l’Atletico Madrid : il Barcellona paga la clausola : Mancava solo l’ufficialità che adesso è arrivata, l’attaccante Antoine Griezmann lascia l’Atletico Madrid, la conferma è arrivata dallo stesso calciatore attraverso un post pubblicato sui profili social del club spagnolo. “Griezmann ha comunicato al’Atletico Madrid che non sara’ un giocatore biancorosso la prossima stagione”. Sempre attraverso il profilo twitter del club le parole del calciatore: ...