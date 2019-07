Tre miliardi di dollari in poche ore | il mercato Nba parte col botto

Marte - studio canadese : poTrebbe essere diventato abitabile 4 - 2 miliardi di anni fa : Marte potrebbe essere diventato abitabile già 4,2 miliardi di anni fa, come riportato da un articolo d'approfondimento pubblicato su Fanpage. Tale innovativa scoperta è stata il risultato di una ricerca portata avanti dagli scienziati dell'Università canadese dell'Ontario occidentale che, in tale occasione, hanno avuto modo di collaborare con i ricercatori del Royal Ontario Museum e con quelli statunitensi del Johnson Space Center della NASA. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Giugno : La multinazionale inconTrerà Di Maio per trattare : senza “scudo penale” però non solo chiude - ma chiederà miliardi : Lo scontro Mittal alza la posta: prepara la causa contro l’Italia Ilva di Taranto – La multinazionale il 4 luglio incontra Di Maio per trattare: senza “scudo penale” però non solo chiude, ma chiederà miliardi allo Stato di Marco Palombi L’ora illegale di Marco Travaglio Mai come oggi la legalità è stata un concetto elastico, flessibile, trattabile, usa e getta a seconda degli interessi di chi la invoca o la teme. Tre casi ...

La revoca della concessione ad Atlantia costerebbe allo stato olTre 20 miliardi : Milano. La società Atlantia, stretta nel braccio di ferro tra Lega e M5s, continua a soffrire a Piazza Affari. Oggi perde circa il 3 per cento sulla scia delle notizie contrastanti che arrivano dal governo sul tema della concessione di Autostrade per l'Italia. La componente pentastellata ne chiede l

Quanto valgono le Olimpiadi invernali a Milano? Impatto da olTre 4 miliardi di euro - 36 mila posti di lavoro : Le stime più ottimistiche puntano su positive ricadute sul territorio e sul Pil a partire dagli investimenti in infrastrutture e effeti (diretti e indiretti) sull’occupazione

Tre miliardi di ricavi - un miliardo di costi e 20mila posti di lavoro : il giro d'affari delle Olimpiadi di Milano-Cortina : La combinazione tra dinamismo della metropoli e fascino delle Dolomiti è una delle chiavi che hanno aperto la porta del successo alla candidatura Milano-Cortina per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali 2026 (6-22 febbraio e 6-15 marzo). Un progetto che punta sulla sostenibilità, con costi stimati per 1.3 miliardi di euro (400 milioni a carico del Cio), con ricadute economiche positive sul Pil per 2.3 miliardi secondo uno studio ...

Infezioni sessuali in aumento - contagiato un italiano su 24 : "OlTre sei miliardi di casi in tutto il mondo" : Un milione di nuovi casi al giorno, ovvero 376 milioni all' anno, sono i nuovi casi delle Infezioni Sessualmente Trasmissibili (Ist) che si verificano nel mondo, le quali, sommandosi a quelle già diagnosticate ed in cura, superano ormai i sei miliardi. In Italia si calcola che 1 persona su 24 abbia

Cdp - il Tesoro batte cassa : in arrivo extra-cedola da 800 milioni (olTre agli 1 - 3 miliardi già staccati) : Il Mef ha chiesto alla cassa la convocazione di un’assemblea straordinaria per la distribuzione di parte delle riserve di utili portati a nuovo, in aggiunta agli 1,3 miliardi già versati a valere sul bilancio del 2018...

Oggi è il “tax day” - l’erario incasserà olTre 32 miliardi di euro di tasse : Oggi, lunedì 17 giugno, è il tax day 2019, ovvero il primo giorno di scadenze per il versamento di molte tasse riguardanti sia le famiglie sia le imprese. Nel complesso, Oggi entreranno nelle casse dello stato all’incirca 32,6 miliardi di euro secondo le stime dello studio messo a punto dalla Cgia di Mestre, associazione di artigiani e piccole medie imprese. Tra le imposte maggiori c’è sicuramente l’Irpef che devono pagare gli imprenditori per ...

Sanità - un italiano su Tre si rivolge al privato. Nel 2018 spesi 37 miliardi : I tempi di attesa per visite e accertamenti restano biblici e 19,6 milioni di italiani attingono sempre più al portafoglio per imboccare la scorciatoia che porta al privato. Nelle cui casse ogni famiglia lo scorso anno in media ha versato 1.437 euro, che moltiplicato per il numero degli assistiti d’Italia fanno 37,3 miliardi di euro di spesa sanita...

Evergrande - Investirà olTre 20 miliardi nella mobilità elettrica : La stampa cinese ha dato grande risalto agli annunci della Evergrande, che è pronta a fare investimenti record nel campo della mobilità elettrica. Regina del settore immobiliare, l'azienda ha investito negli anni nella Faraday Future, nella Nevs, nella Shanghai Cenat New Energy e nella Koenigsegg ed è ora pronta a spendere la cifra record di 160 miliardi di yuan, pari a circa 20,5 miliardi di euro al cambio attuale. 1 milione di auto all'anno e ...

I Treni intercity si rinnovano - investimento da 1 - 4 miliardi : Gli intercity si rinnovano. trenitalia, Fs Italiane e il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture hanno presentato i nuovi servizi

Effetto mini-condono : cancellate cartelle per olTre 32 miliardi - azzerate quelle sotto 1.000 euro : Trentadue miliardi di debiti fiscali cancellati a oltre 12 milioni di contribuenti. Sono tutte cartelle di piccolo importo, sotto i mille euro, emesse anche quasi vent?anni fa, fra il 2000 e il...

Il cambiamento climatico poTrebbe costare 1000 miliardi alle imprese : Banco Santander stima che nel futuro prossimo subirà perdite economiche perché, a causa della siccità, chi ha chiesto e ottenuto un prestito avrà difficoltà economiche e non riuscirà a restituirlo (foto: EVARISTO SA/AFP/Getty Images) Molte compagnie dovranno presto fare i conti con gli effetti economici del cambiamento climatico e mettere in conto costi imprevisti per un bilione, ovvero mille miliardi di dollari, nei prossimi cinque anni. È ...